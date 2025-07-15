Image: Photo Agency / Shutterstock.com 先週複数名のAIリサーチャーを超強力な競合であるMeta（メタ）に引き抜かれ、その戦略的な対抗手段として、社員に1週間の強制休暇を出したOpenAI（オープンエーアイ）。またMetaはApple（アップル）の基盤モデルチームを率いていた上級エンジニアをも引き抜いていたことが先日報じられましたが、そんな傍若無人な振る舞いを見せる同企業について、Op