長期金利（10年国債）の推移15日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（379回債、表面利率1.5％）の利回りが上昇し、一時1.595％を付けた。リーマン・ショック直後の2008年10月以来、約16年9カ月ぶりの高水準。20日投開票の参院選で与党が苦戦するとの観測を背景に、財政拡張路線が強まるとの懸念から国債が売られ、利回りが上がった。参院選では、コメなど食料品価格の高止まりを受け、物価高対策が最大の焦点となっ