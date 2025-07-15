元[Alexandros]のドラムス庄村聡泰（41）が15日までにインスタグラムを更新。「結婚したよ。奥さんは一般の方っす。」と、左手薬指に指輪を着けた写真を投稿し、結婚を発表した。庄村は局所性ジストニアに罹患（りかん）し、[Alexandros]在籍時の19年6月からライブ活動を休止していたが、20年5月のベストアルバムのリリースを最後に[Alexandros]を勇退。公式サイトは「2010年4月1日の正式加入から、庄村聡泰と苦楽を共にした10年間