´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡ÙÂè4ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢15ºÐ¤Î¥»¥Á¥ã¥ó¤Î²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë15ºÐÎý½¬À¸¤Î²ÎÀ¼¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁíÀª30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡ÖB:GINNER¡×¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£ºÇ¿·K-POP¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢30¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÈNEXT¥¢¥¤¥É