»³ÍÎÅÅµ¤¤¬£³ÆüÂ³¿­¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹ÊÝÍ­Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë³ô¼°ÊÝÍ­³ä¹ç¤¬£±£³¡¥£²£°¡ó¤«¤é£±£´¡¥£²£³¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ûµë»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÝÍ­ÌÜÅª¤Ï½ãÅê»ñµÚ¤Ó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï£··î£·Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS