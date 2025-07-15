¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ú¡¼¥µ¡¼¥ºÀï¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÏÂ¼¡Êº¸¡Ë¡á¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡ÊNBAE¡¦¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡ÊÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ç¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ë¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°Âè5Æü¤Ï14Æü¡¢¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ú¡¼¥µ¡¼¥ºÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ27Ê¬46ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¡¢15ÆÀÅÀ¡¢10¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¡¢2ÉôÌç¤Ç2·å¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿