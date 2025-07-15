7·î7Æü¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹ÊÞ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÖÃæÇñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÊÝÍ­Âæ¿ô¤Ï¡Ç24Ç¯»þÅÀ¤Ç16Ëü5000Âæ¤ÈÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¼ÖÃæÇñÀè¤Î¶¡µëÉÔÂ­¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÅöÌÌ¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ë¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤¬¤¢¤ëÀéÍÕ¤ÎË¼ÁíÈ¾ÅçÆîÉô¤Î6¤«½ê¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¢¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤«ÈÝ¤«¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë»¿ÈÝ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ë¥È¥¤¥ì¤äÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÉÈÈÌÌ¤Ç¤â¥³