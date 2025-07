夏のファッションに欠かせない、肌見せスタイルにぴったりのバンドゥブラがROSIER by Her lip toから登場。ストラップレスでもしっかりホールドし、シームレスなカップで洋服に響きにくいのも魅力です。デザイン性と機能性を兼ね備えた「ROSIER Bandeau Bra」は、2025年7月11日(金)から大阪・梅田でのPOP UP SHOPで先行発売。公式オンラインでは7月25日(金)より販売スタート。夏のインナー選びがもっ