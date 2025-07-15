ÃË¤Ï¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤È£²¿Í¤­¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£°ìÂÐ°ì¤Î¹ÖµÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢ÇØ¸å¤«¤é½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÂÎ¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¨¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡½¡½¡£ÀéÍÕ¸©·Ù¾¾¸Í½ð¤Ï£··î11Æü¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¡¦µ×Ëö·½²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£µ×ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾¾¸Í»ÔÆâ¤Î±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Î·Ð±Ä¼Ô·ó¹Ö»Õ¤À¡£¡Ç21Ç¯£··î¤«¤é¡Ç23Ç¯£±·î¤ÎÌó£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åö»þ10Âå¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ£Á¤µ¤ó¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô