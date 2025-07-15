北海道知床半島沖で２０２２年４月に起きた観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故を巡り、乗客家族による初の洋上慰霊が１３日、沈没地点の「カシュニの滝」付近で行われた。「会いに来たよ」「一緒に帰ろう」。予期せぬ別れを強いられた家族をしのび、泣き叫ぶ声が知床の海に響いた。観光船「ＫＡＺＵＩ」沈没後、初の洋上慰霊乗客１４人の家族４０人は午前５時２３分、洋上慰霊を企画した桜井憲二さん（６２）（羅