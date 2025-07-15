ÂæÉ÷Âè5¹æ(¥Êー¥êー)2025Ç¯07·î15Æü07»þ45Ê¬È¯É½ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷5¹æ¡Û¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»¤òÈ´¤±¤¿ÌÏÍÍº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯ÂæÉ÷¤Ï¤­¤ç¤¦¤Ë¤â²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤Øµ¤¾ÝÄ£È¯É½ 15Æü07»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    ÂæÉ÷Âç¤­¤µ    -¶¯¤µ    -Â¸ºßÃÏ°è    ÌæÊÌ»Ô¤ÎÅìÌó60kmÃæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ44ÅÙ20Ê¬ (44.3ÅÙ)Åì·Ð144ÅÙ05Ê¬ (144.1ÅÙ)¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢