山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年7月13日(日本時間14日)サンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャース＠オラクル・パーク＞ ドジャースの山本由伸投手(26)が、敵地で行われたジャイアンツ戦に先発し、7回3安打無失点、7奪三振、2四球で三塁も踏ませぬ力投を披露した。9回、救援左腕スコットが打たれてメジャー自己最多の9勝目は消えたが、勝利への道筋を作る見事な投球だった。