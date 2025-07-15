ロバーツ監督 PHOTO:aflo ＜2025年7月13日(日本時間14日)サンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャース＠オラクル・パーク＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場、3打数1安打2四球で、登板翌日の試合では今季初の安打となる右前打を放った。チームは延長11回、3点を奪って5-2で勝利、連勝で前半戦を締めくくった。先発の山本由伸