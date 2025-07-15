Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë ¥æー¥í±ß ½ªÃÍ172.32¹âÃÍ172.47°ÂÃÍ171.60 173.53¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 173.00Äñ¹³2 172.66Äñ¹³1 172.13¥Ô¥Ü¥Ã¥È 171.79»Ù»ý1 171.26»Ù»ý2 170.92¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥Ý¥ó¥É±ß ½ªÃÍ198.36¹âÃÍ198.99°ÂÃÍ198.11 199.74¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 199.37Äñ¹³2 198.86Äñ¹³1 198.49¥Ô¥Ü¥Ã¥È 197.98»Ù»ý1 197.61»Ù»ý2 197.10¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯