¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë29ºÐ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¥ê¥Ã¥·¥å¡£¤ª¤è¤½Ç¯Êð30²¯±ß¤ò²Ô¤°¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢4·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÉÅ¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î»î¹ç¸å¤Ë´ÑµÒ¤Î¤Ò¤È¤ê¤«¤éÊ¿¼êÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿20ºÐ¤ÎÃË¤ËºÛÈ½½ê¤Ï3Ç¯´Ö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¶Ø»ß¤ÈÈ³¶â120¥Ý¥ó¥É¡Ê2.3Ëü±ß¡Ë¤òÀë¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤Ï¥°¥ê¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤éÉÔºÙ¹©¤ÈÉî¿«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¤È