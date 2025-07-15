Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ ¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË19:00¡Á)¤¬¡¢¤­¤ç¤¦15Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¸Í¼¡½Å¹¬¡¢°æ¾åÍµ²ð(NON STYLE)¡¢NANO¡¦YUUKI(IS:SUE)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£Å¹¼ç¤È½÷À­º£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é¼èºà¤È¤Ê¤ë¡¢ÀéÍÕ¡¦ÌÐ¸¶»Ô¤Î¥Ñ¥ó²°¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÅ¹¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ñ¥ó¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¡¢½½¿ô¸ÄÃ±°Ì¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯µÒ¤âÂ¿¤¤¡£Ì¾Êª¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»