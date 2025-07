ロシアとベラルーシが、市民を外国の「操作」から保護し、伝統的な価値観を促進することを目的とした新たなAIシステムを共同開発すると発表しました。Russia and Belarus unveil censored 'patriotic AI' to rival the Westhttps://www.ynetnews.com/business/article/r1kdos118leロシアとベラルーシが取り組むAI開発プロジェクトは「愛国的なチャットボット」と呼ばれ、完成したAIは「根本的で伝統的な価値観」に基づいた「客観的