1.6Lガソリン車を導入販売拡大へ中国の新興ブランドであるジェイクー（Jaecoo）は、7月10日に英国で開幕したグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにおいて、新型コンパクトSUV『5』を一般公開した。【画像】高級志向の新SUV、欧州では大注目？【ジェイクー5と大型の7を詳しく見る】全28枚レンジローバー・イヴォークのライバルとなる高級志向のモデルで、欧州では年内に発売される予定だ。グッドウッドで走りを披露す