¥À¥ó¥¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØWORLD OF STREET WOMAN FIGHTER¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¡ØWORLD OF STREET WOMAN FIGHTER¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿Mnet¤Î¥À¥ó¥¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØSTREET WOMAN FIGHTER¡ÊSWF¡Ë¡Ù¤ÎÂè3¥·¡¼¥º¥ó¡£´Ú¹ñ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤ÎºÇÀº±Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ