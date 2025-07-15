参議院議員選挙は7月20日の投開票日に向けて、終盤戦に突入しています。今回の選挙で注目されているのが、政党や政治団体・候補者が政策などの情報発信に活用している「SNS」についてです。正しい情報を得るためにどうすればいいか、取材しました。政党や政治団体、候補者についての情報をどのように入手しているか、街の人に聞きました。■街の人「立候補者のホームページ、1人ずつ見ています。」「主にニュー