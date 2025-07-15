◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム2-1西武(14日、東京ドーム)日本ハムの達孝太投手が9回1失点、122球の力投で開幕から6連勝。チームの完投数は19回目となりました。両者無得点の5回、先頭の水野達稀選手が隅田知一郎投手からチーム初安打で出塁。その後2アウト2塁から1番の水谷瞬選手がレフトスタンド中段へ運ぶ9号2ランで先制します。先発の達孝太投手が6回まで1安打投球。7回にネビン選手の一発を浴びますが、9回122球を投げ、2安打