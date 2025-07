肥満は必ずしも当人の意識や生活習慣だけの問題ではなく、さまざまな要因が絡み合ったものだということがわかっています。新たな研究では、肥満と「地元のレストランのメニュー」が関係していることが示されました。Data-driven nutritional assessment of urban food landscapes: insights from Boston, London, and Dubai | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-025-08098-9Study shows a link between ob