2028年ロサンゼルス五輪のロゴ＝2024年11月、ロサンゼルス（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪の大会組織委員会は開幕まで3年となった14日、競技日程の大枠を発表した。追加競技として2大会ぶりに復帰する野球は開会式翌日の7月15日から6日間行い、20日午後7時（日本時間21日午前11時）からの試合で金メダルが決まる。史上初めて2会場で開催する開会式は7月14日午後5時（同15日午前9時）、閉会式は3