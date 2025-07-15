¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ê40¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿MBS¡Ö¤¢¤ì¤ß¤¿¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥¬¡×´ë²è¤òÊüÁ÷¡£·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥¸¥§¥ó¥¬¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ªÂê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¡ÖµÈËÜ¶½¶È¡×¤È½Ð¤¿¤ªÂê¤Ç¡¢¡Ö¼Ò°÷¤µ¤ó¤â¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ë°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸