「ユニクロ(UNIQLO)」が、「ディズニー(Disney)」とのコラボレーションプロジェクト「MAGIC FOR ALL」の10周年を記念して、復刻アイテムの発売をはじめとしたアニバーサリー企画を行う。期間は、2025年7月から2026年8月まで。8月4日に、第1弾アイテムを全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで発売する。 【画像をもっと見る】 第1弾は、過去のUTアイテムの復刻として「MAGIC FOR ALL Timeless UT」(990〜1990円)と