½ë¤¤¡£¾ø¤¹¡£¤³¤¦¤â½ë¤¤¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥«¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£½é´ü¡£ÌÀ¼£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û ÌÔ½ë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡Ö¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤ÎÃíÌÜÅ¹3Áª¡Ä°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¼Ì¿¿¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤éÃæÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄ«¾¾°Ã¡×¤ÏÌÀ¼£25¡Ê1892¡ËÇ¯º¢¡¢»Í¥ÄÃ«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ùËÜ¾¦Å¹¤ÏÌÀ¼£30¡Ê1897¡ËÇ¯Âå¡¢¤Þ¤¿Áá°ðÅÄ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»°Ä«°Ã¤ÏÌÀ¼£40¡Ê1907¡ËÇ¯º¢¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼ÆîÈÚ¤½¤Ð¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¤»