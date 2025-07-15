¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂçÌøËãÍ§¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç¿ôÉ´É¤¤Î¥µ¥á¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤¤¤ÀÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¥â¥ë¥Ç¥£¥ÖÎ¹¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÂç·¿³¤ÍÎÀ¸Êª¤òÃµ¤·¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ï¡È¥Ê¡¼¥¹¥·¥ã¡¼¥¯¡É¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¥Ó¥­¥Ë¿åÃå»Ñ¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤È¥Õ¥£¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢Âç¤­¤Ê¥µ¥á¤Î´Ö¤òÍ¥²í¤Ë±Ë¤¤¤À¡£¡ÖÂÎÄ¹2.5¡Á3¥á¡¼¥È¥ë