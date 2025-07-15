¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À­¤ò¹­¤²Â³¤±¤¿´õÂå¤Î±é½Ð²È¡¢¹âÈª·®¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÁÏºî¤È»×º÷¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¹âÈª·®Å¸¡½ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡£¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅÃæ¡£µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤È¶¦¤Ë¡¢Èà¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú½é¸ø³«¡Û¡È¥¨¥ô¥¡¡É°ÃÌî´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ª¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½äÍÎ´Ï¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÉÁ¤­Â³¤±¤¿¡È»þÂå¤È¿Í´Ö¤Î´Ø·¸¡É¹âÈª¤µ¤ó¤Ï¡¢½é´ÆÆÄºîÉÊ¡ÖÂÀÍÛ¤Î²¦»Ò ¥Û¥ë¥¹¤ÎÂçËÁ¸±¡×¡Ê1968Ç¯¡Ë¤ò