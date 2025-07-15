3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥é¥ª¥±¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡ÖLose Yourself¡¿Eminem #¥«¥é¥ª¥±#²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿#loseyourself#eminem#8mile#karaoke#ÍÎ³ÚÂç¹¥¤­#nomusicnolife#fyp¡×¤Èµ­¤·¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡ÖLose Yourself¡×¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë