少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』（ABCテレビ）。雨の銚子をトゥクトゥクで激走中に、10代の頃の懐かしい思い出話に花が咲いた。 ©️ABCテレビ きっかけは、トゥクトゥクドライバーの小菅さんが「東洋のハワイ」と呼ぶ「銚子マリーナ」だった。同地に向かいながら、華丸が「渡辺マリーナさんが、オーディションに出た時見て