ºå¿À¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£±£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼õ¤±¤¿¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¹üÆâ°ÛÊª½üµî½Ñ¡×¤«¤é¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¡£ºòµ¨¤Ï£¸·î¤Ë£±·³Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢£±£°£²£µÆü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò´Þ¤à£´Ï¢¾¡¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢Íê¤ì¤ëº¸ÏÓ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶¯¤¤Æüº¹¤·¡¢¥»¥ß¤ÎÌÄ¤­À¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¼ÞÇ®¡Ê¤·¤ã¤¯¤Í¤Ä¡Ë¤Î¹Ã»Ò±à¡£¹â¶¶¤Ï£±·³Éüµ¢Àï¤Ø¡¢½¼¼Â¤Î´À¤òÎ®¤·¤¿¡£