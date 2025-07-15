新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」は、１９日に北海道・札幌大会で開幕する。Ａ、Ｂ各ブロックに１０選手がエントリーし、上位３選手が決勝トーナメントに進出。Ａブロック１位はＢ２位とＡ３位の勝者、Ｂブロック１位はＡ２位とＢ３位の勝者とそれぞれ準決勝（８月１６日、有明）で激突し、優勝決定戦（同１７日、有明）のイスを争う。開幕を前に、テレビ朝日「新日ちゃんぴおん！」（毎週金曜深夜２時２６分）で