鎌倉市役所（資料写真）鎌倉市役所の深沢地区への移転計画を巡り、同市が市長室や市議会などの中枢機能を現庁舎のある同市御成町に残し、それ以外の部署を深沢地区に移転する「庁舎分散化」の方針を検討していることが１４日、複数の関係者の話で分かった。庁舎移転の前提となる位置条例改正案が市議会で可決されるめどが立たない中で、本庁舎を現在地に残す折衷案で現状の打開を図る狙いがあるとみられる。松尾崇市長は神奈川
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