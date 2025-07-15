◇第107回全国高校野球選手権北北海道大会1回戦旭川明成5―0紋別（2025年7月14日旭川スタルヒン）旭川明成が3投手によるノーノー継投で紋別打線を抑え、2年ぶりの準々決勝進出を決めた。先発・池守拓真（3年）は6四死球を与えながらも5回無安打。続く笹原鉄平（2年）、佐藤陽斗（3年）はそれぞれ2回をノーヒットに抑えた。千葉広規監督は「（池守は）たまたまノーヒットであって、初回の先頭からヒヤヒヤした。ヒット