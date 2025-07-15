トランプ米政権が、相互関税を見直す期限とした７月９日までに、ほとんどの国との交渉は合意に至らなかった。トランプ大統領が自国の利益ばかりを顧みて、高関税政策を押しつけようとしても無理があるということだろう。米国は４月、各国・地域に一律１０％の相互関税を発動したが、上乗せ分の適用は９０日間停止した。この期間中に、合意を結ぼうと関税交渉を進めてきた。だが、交渉は難航し、日本と韓国に２５％、アジア