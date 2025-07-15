日本代表は７月15日、E-１選手権（東アジア選手権）の第３戦でライバルの韓国代表と対戦する。香港を６−１、中国を２−０で破った日本代表は、同じく２連勝の韓国を得失点差でリードしており、引き分け以上で連覇達成となる。その運命の日韓戦に、森保一監督はどんなメンバーを起用するのか。基本システムの３−４−２−１で、スターティングメンバーを予想した。香港戦からスタメンを総入れ替えした中国戦から中２日しかな