◇大相撲名古屋場所2日目（2025年7月14日 IGアリーナ）平幕・若元春が横綱・豊昇龍を寄り切りで破り、新会場IGアリーナの金星第1号となった。10連敗中だった天敵を宝刀の左四つで攻略し、昨年初場所の照ノ富士戦以来の金星でかつて大関最右翼と呼ばれた人気力士が地力を示した。豊昇龍は通算6個目の金星を配給。横綱・大の里は平幕・安青錦を一気の押し出しで下し、2連勝とした。新会場で金星1号は若元春だった。「正面か