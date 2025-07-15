Mrs. GREEN APPLEの最新アルバム『10』が、15日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上76.0万枚を売り上げ、初登場1位を記録。同ランキングにおいて自身初の1位を獲得した。【動画】デビュー10周年サプライズに感激！ミセスの3人初週売上76.0万枚は、2023年7月17日付『ANTENNA』の初週売上6.0万枚を大きく上回り、自己最高初週売上を記録。これまで自身が最も売り上げていた『ANTENNA』の累積売上を初週にし