【イーストラザフォード（米ニュージャージー州）＝平沢祐】１３日に米ニュージャージー州イーストラザフォードで行われたサッカーのクラブ・ワールドカップ（Ｗ杯）決勝は、チェルシー（イングランド）がＭＦパーマーの２ゴールなどでパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、仏）に３―０で快勝した。クラブＷ杯は今回から新方式となり、チェルシーは初代王者となった。鋭い出足でペース握る直近の欧州チャンピオンズリーグ覇者で今大