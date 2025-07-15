【THE合体 グランバード】 7月15日 出荷開始 価格：29,000円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「THE合体 グランバード」の出荷を7月15日に開始する。価格は29,000円。 本商品は、アニメ「太陽の勇者ファイバード」に登場する巨大ロボ「グランバード」を立体化したもの。劇中の宇宙輸送機「ファイヤーシャトル」から人型ロボット「