ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Î¤´¤ß¾ÆµÑ»ÜÀß¤Çµ¯¤­¤¿²Ð»ö¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸ÍÅÄ»Ô¤ÈÏÏ»Ô¤ÎÁ´°è¤Ç¤´¤ß¤Î¼ý½¸¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÍÅÄ»Ô¤Î½»Ì±¡Ö¡Ê¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡Ë°Û½­¡£À¸¤â¤Î¤È¤«¤Í¡×¡Ö±ÒÀ¸Åª¤Ë¤É¤¦¤«¤Ê¡Ä¤È¡×¤´¤ß¤Î¼ý½¸¤Ï16Æü¤Þ¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢17Æü°Ê¹ß¤âÂ³¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£