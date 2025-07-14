°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤¬¡¢7·î17Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤ÎÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡¦¥­¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢7·î14Æü¤ËEX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ³«¤«¤ì¡¢¼ç±é¤Î°¤Éô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¤Î¾¾¤¿¤«»Ò ¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤¬ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡ÙÂçÀÐÀÅ¤ä¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡ÙÊ¡ÅÄÌ÷¤é¡ÈÌ¾¼ê¡É¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤²Æ¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÈµÓËÜ²È¡É¤Ë