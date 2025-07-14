Åö»þ3ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËÇ´Ãå¥Æー¥×¤ò´¬¤­¤Ä¤±¡¢¹´Â«¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤ÈÁÄÉã¤ËÂÐ¤·¡¢¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¹­Åç»ÔÆî¶è¤ÎÁÄÉã¡Ê52¡Ë¤ÈÊì¿Æ¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£È½·è¤Ë¤è¤ë¤È2¿Í¤Ï2024Ç¯9·î¤´¤í¤«¤é¡¢Åö»þ3ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÎ¾ÏÓ¤äÎ¾Â­¼ó¤ËÇ´Ãå¥Æー¥×¤ò´¬¤­ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤º°ì»þ¿´ÇÙÄä»ß¤Ë´Ù¤é¤»¡¢Äã»ÀÁÇÇ¾¾É¤Ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¹­ÅçÃÏºÛ¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï»à¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤Ò¤ó¤·¡¢ÊÝ