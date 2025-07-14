¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢»Ïµå¼°¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¡½µð¿Í¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥È¤ËÆÏ¤¯Ä¾Á°¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡È¤Û¤Ü¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¡É¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£ÇØÈÖ0¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËþÂ­¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¥Þ¥¦¥ó¥É¾å