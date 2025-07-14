俳優の常盤貴子さん（53）が12日、自身が出演した北陸能登復興支援映画 『生きがい/能登の声』の公開記念舞台挨拶に企画・脚本・監督の宮本亞門さん（67）、主演の鹿賀丈史さん（74）と登場。能登での撮影の思い出を振り返りました。映画『生きがい IKIGAI』（企画・脚本・監督：宮本亞門）は、地震と豪雨の被害に遭った能登を舞台に、崩壊した自宅に住む男を描く作品。ドキュメンタリー作品『能登の声 The Voice of NOTO』（監督
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