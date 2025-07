櫻坂46が、8月27日に発売するLIVE Blu-ray&DVD『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM』のジャケットアートワークと収録内容が14日、解禁された。【一覧】『4thアニラ』ジャケット写真4種公開全形態共通のDisc1は、『4th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のDay2の模様を完全収録。さらに、完全生産限定盤に付属されているDisc2には、Day1にて日替わりで披露された全6曲に加え、裏側に密着した「Behind the scenes of 4th