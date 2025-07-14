¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à2¡¼1À¾Éð¡Ê2025Ç¯7·î14ÆüÅìµþD¡Ë¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾Éð¤Ë²÷¾¡¤·¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°50¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¡£Ãù¶â¤ò¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î18¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤Ï2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ´°Åê¤Çº£µ¨Ìµ½ý¤Î6¾¡ÌÜ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÁ´¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¤Î7Ï¢¾¡¤Ç¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥×¥íÌîµåµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¥×¥í2ÅÙÌÜ¤Î´°Åê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿Ã£¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤È¤ÏÉú¸«·¯¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ó¥Ý¤Î