「すごく上品にまとまったファッションになっているんじゃないかなと思います」Number_iの平野紫耀が14日、大阪中之島美術館で開催される没入型エキシビション「ビジョナリー・ジャーニー」のレセプションイベントに“赤髪”で出席。その言葉通り、上品さと遊び心を同居させた装いで存在感を示した。Number_i・平野紫耀(C)LOUIS VUITTON○この夏やりたいことは? 「プール」と即答大阪中之島美術館にて、7月15日から9月17日まで行