ÇÐÍ¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¸å9¡§00¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡Á¡ª²Æ¤é¤·¤¯Íá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤ÁµÓËÜ²È¡¦ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¾¾¤È°¤Éô¤¬10Ç¯