¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥æ¥ê¥ä¡¦¥¹¥Ó¥ê¥Ç¥ó¥³Âè1Éû¼óÁê·ó·ÐºÑÁê¡Ê39¡Ë¤Ë¼óÁê½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£¥·¥å¥ß¥Ï¥ê¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£